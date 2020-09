Die Stadt Landau versteigert zwischen 28. September und 10. Oktober Fundfahrräder im Internet. Große und kleine, rote und blaue, für Herren und Damen: Im Landauer Bauhof warten 80 Fahrräder auf neue Besitzer. Im Angebot sind Fundräder, die seit mehr als sechs Monaten nicht von ihren Eigentümern abgeholt wurden und die auch die Finder nicht zurückhaben wollten. Die Drahtesel kommen nach dem Prinzip der Rückwärtsversteigerung unter den Hammer. Dazu werden die Zweiräder mit einem Anfangspreis auf dem Fundportal eingestellt. Der Preis verringert sich im Lauf der Auktion. Interessenten können beim aktuellen Preis zuschlagen oder ein niedrigeres Gebot hinterlegen. Die gesteigerten Räder stehen zur Abholung nach Barzahlung beim Bauhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs in der Albert-Einstein-Straße 18 in bereit. Terminvereinbarung unter Telefon 06341 138676. Die Versteigerung startet am Montag, 28. September, 9 Uhr, und läuft bis Samstag, 10. Oktober, 11 Uhr, auf der Internetseite der Stadt.