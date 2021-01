Das Gebäudemanagement (GML) der Stadt Landau hat die ersten zehn städtischen Wohnungen seit 30 Jahren vermietet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wohnungen befinden sich in zwei Neubauten in der Straße Im Guldengewann in der Südstadt, die das GML auf vorhandenen Freiflächen neben bestehenden Gebäuden errichtet hat. Es handelt sich um geförderten Wohnraum, für den ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist. Dieses Jahr will das GML einen deutlich größeren Komplex mit etwa 40 Wohnungen in der Haardtstraße errichten.