Die Stadt Landau lädt für Montag, 30. Mai, ab 17 Uhr zur Verleihung des Ehrenamtspreises auf den Martha-Saalfeld-Platz. Der Ehrenamtspreis geht in diesem Jahr an den Trägerverein des Frauenhauses in Landau, den Trägerverein Frauenzufluchtsstätte Südpfalz um die Vorsitzende Christine Altstötter-Gleich, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Trägerverein des Frauenhauses ist ein Zusammenschluss von rund 20 in der Südpfalz aktiven Frauenverbänden, Vereinen und Gruppierungen.