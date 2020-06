Annweiler will seine coronagebeutelte Kulturszene unterstützen. Dafür haben die Stadtwerke 1000 Gesichtsmasken gesponsort, die das Logo von Lokal.Help tragen, der in Annweiler gegründeten Untersützungsplattform für regionale Betriebe und den Einzelhandel. Der Verkaufspreis von fünf Euro fließt komplett in die Kulturstiftung der Stadt. Erhältlich sind die Masken im Rathaus, im Museum, in der Stadtbücherei, bei „Der Grüne Elefant“, beim Kundencenter der Stadtwerke und im Tourismusbüro der Verbandsgemeinde.