„Tschüss Winter, hallo Frühling“, heißt es ab diesem Wochenende in Landau und den Stadtdörfern. Traditionell gibt es zu diesem Anlass Lätare-Umzüge, Hansel-Fingerhut-Spiele und Winterverbrennung.

„Ri, ra, ro, de Summerdach isch do“: Mit diesem Kinderlied wird Jahr für Jahr die kalte Jahreszeit verabschiedet, wenn der Frühling sich ankündigt. So auch in Landau und den Stadtdörfern. „Die Lätarefeiern in Landau und den Stadtdörfern sind eine alte und schöne Tradition“, sagt Tourismusdezernent Jochen Silbernagel, der am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr den offiziellen Startschuss für den Lätare-Umzug auf dem Rathausplatz geben wird, laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Angeführt wird der Umzug in diesem Jahr von den Schülern des Max-Slevogt-Gymnasiums, die im Anschluss auch das Hansel-Fingerhut-Spiel aufführen. Die musikalische Begleitung des Zugs übernehmen die Stadtkapelle Landau und der Landauer Spielmannszug. Die symbolische Winterverbrennung findet nach dem Hansel-Fingerhut-Spiel statt. Anschließend erhalten die kleinen Umzugsteilnehmer ihre Sommertagsbrezeln. Außerdem warten ein Imbisswagen, ein Süßigkeitenstand, frische Dampfnudeln und ein kleines Kinderkarussell auf die Besucherinnen und Besucher.

In Mörlheim treffen sich am Lätare-Sonntag alle Teilnehmer um 14 Uhr am ehemaligen Mörlheimer Bahnhof. Unter Beteiligung der Mörlheimer und Queichheimer Kinder sowie der Schüler der Michael-Ende-Grundschule Queichheim bewegt sich der Umzug angeführt von der Katholischen Kultuskapelle Mörlheim durch die Mörlheimer Hauptstraße in den Hof des Dorfgemeinschaftshauses. Dort führen die vierten Klassen der Grundschule das Hansel-Fingerhut-Spiel auf. Auch die Kinder der katholischen Kita Mörlheim werden durch ihre Lieder und Vorträge das Fest mitgestalten. Anschließend wird der Winter symbolisch verbrannt und es gibt Sommertagsbrezeln zur Stärkung. Im Dorfgemeinschaftshaus bietet der Elternbeirat der Michael-Ende-Grundschule außerdem Kaffee, Kuchen und Getränke an.

Auch in Nußdorf geht es um 14 Uhr los. Treffpunkt für den Umzug mit geschmückten Fahrrädern und Rollern ist an der Grundschule. Von dort geht es zum Brennplatz in der Nähe des Tennisheims und anschließend an die Winterverbrennung zu Kaffee und Kuchen ins Tennisheim.

Arzheim, Godramstein und Mörzheim eine Woche später dran

In Arzheim, Godramstein und Mörzheim wird Lätare dann eine Woche später, am 17. März, gefeiert. Die Arzheimer starten ihren Sommertagsumzug um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Für die Musik sorgt die Musikkapelle Kleine Kalmit; die Viertklässler führen das Hansel-Fingerhut-Spiel auf. Nach der Winterverbrennung gibt es Kaffee und Kuchen, organisiert vom Förderverein der Grundschule Arzheim, im Dorfgemeinschaftshaus.

Godramstein feiert ab 14 Uhr mit dem Hansel-Fingerhut-Spiel und einem kleinen Rahmenprogramm im Schulhof. Förderverein und Schulelternbeirat übernehmen die Bewirtung der Gäste. Der Mörzheimer Lätareumzug beginnt ebenfalls um 14 Uhr an der Kita Wildtulpe.