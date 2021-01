Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße Dietmar Seefeldt (beide CDU) setzen sich nun dafür ein, ein weiteres Südpfalz-Impfzzentrum in Landau zu errichten. Grund dafür seien die „zahlreichen Rückmeldungen von Ü-80-Senioren“, teilen die Kommunen mit. Hirsch und Seefeldt haben nun beim Land angefragt, ob es einem zusätzlichen Impfzentrum in Landau zustimmen würde.

Ein weiteres Impfzentrum in Landau würde „einen zusätzlichen Kraftakt für die ohnehin schon stark belasteten haupt- und ehrenamtlichen Kräfte in der Region“ bedeuten, betonen die Verwaltungschefs. Man habe entschieden, das Impfzentrum in Wörth zu errichten, „um Kräfte zu bündeln, Synergien zu erzielen und Ressourcen zu schonen“. Zudem sei in Wörth durch das Hilfskrankenhaus bereits eine gute Infrastruktur vorhanden gewesen. Hirsch und Seefeldt verweisen auch darauf, dass die beiden von Anfang an die Option offen gehalten haben, ein weiteres Impfzentrum in Landau in Betrieb zu nehmen.

Der Standort des Impfzentrums, aber auch die in vielen Fällen problematische Terminvergabe werden seit Tagen von Südpfälzern kritisiert.