Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße suchen Tagesmütter und -väter. Wie die Verwaltungen mitteilen, wird es in der Evangelischen Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ in Landau wieder einen Qualifizierungskurs Kindertagespflege geben. Der Kurs beginnt im September 2021 und endet im Mai 2022 mit einer Zertifizierung, teilen die Verwaltungen mit. Die Interessierten absolvieren in dieser Zeit 210 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum. Die Kursgebühr von 210 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen teilweise von den Jugendämtern zurückerstattet werden.

Info

Weitere Informationen gibt’s beim Landauer Stadtjugendamt bei Brunhilde Hermann per E-Mail an Brunhilde.hermann@landau.de oder Telefon 06341 135118; Susanne Buchenberger, Mail: Susanne.buchenberger@landau.de, Telefon: 06341 135133, Sigrid Heupel, Mail: Sigrid.heupel@suedliche-weinstrasse.de, Telefon 06341 940781 oder Bettina Forster, Mail: Bettina.forster@suedliche-weinstrasse.de, Telefon 06341 940780.