Stadt und Kreis laden die Bürger zu ihren Neujahrsempfängen ein. Zunächst wird der neue Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler am Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr in der Festhalle der freien Kunst- und Kulturszene eine Bühne bieten. Die Bandbreite reicht von Pop über Rock bis Klassik, dazu Tanz und Zauberei. 20 Bands und Solokünstler haben zugesagt. Geißler möchte noch mehr Menschen für Kunst und Kultur begeistern, was er auch in seiner Ansprache hervorheben wird.

Feier in Herxheim

Der Kreis Südliche Weinstraße stößt am Freitag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr in der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim auf das neue Jahr an. Einlass ist um 18.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht wieder das Neujahrskonzert des Kreisjugendorchesters Südliche Weinstraße unter der Leitung von Jochen Schnepf. Im besonderen Fokus stehen auch die Bildenden Künste: Dozenten der Kunstschule Villa Wieser in Herxheim stellen ihre Exponate aus, die auch erworben werden können. Der Empfang mit der Neujahrsansprache des Landrats ist zugleich festlicher Auftakt des Jubiläumsjahrs „1250 Jahre Herxheim“.