Die Südpfälzer Verwaltungschefs und ihr Kollege aus Bad Dürkheim halten zwar das Deutschland-Ticket, mit dem man für 49 Euro im Monat den öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit nutzen kann, für eine hervorragende Sache, sehen aber Nachholbedarf bei den Schülern.

Die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim), Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Hans-Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim) sowie Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler sind sich einig, dass das Deutschland-Ticket gerade bei den Schülerverkehren zu Ungleichbehandlungen führe. Denn nicht jedes förderberechtigte Schülerticket könne problemlos umgestellt werden. Außerdem gebe es viele Schüler, die überhaupt keinen Anspruch auf ein Schülerticket hätten und damit deutlich benachteiligt seien.

Unnötige Hürden

Die vier christdemokratischen Verwaltungschefs betonen in einer Pressemitteilung, diese Ungleichbehandlung müsse schnellstens beendet werden. „Alles andere wäre ungerecht. Wir sind uns bewusst, dass dies eine große Lösung wäre, die jedoch dem Thema Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler sowie dem Umstieg auf klimafreundliche Mobilität in Zeiten des Klimawandels am besten Rechnung trägt.“ Die aktuelle finanzielle Förderung erschwere den Kommunen den Umstieg auf das Deutschland-Ticket, auch durch unnötige landesrechtliche Hürden.

In Baden-Württemberg sei ein anderer Weg beschritten worden. Dort zahle das Land Kindern und Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr sowie Schülern, Studenten und Azubis bis zum 27. Lebensjahr ein 365-Euro-Landesticket. Die vier CDU-Politiker erinnern daran, dass sich auch die rot-grüne-gelbe Landesregierung Rheinland-Pfalz in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt habe, ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen einzuführen.