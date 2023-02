Auf dem 8300 Quadratmeter großen Geländes des Bingo-Möbelmarktes in der Horststraße 19 sind, wie berichtet, etwa 105 Wohnungen plus Gewerbeflächen geplant. Die Stadt hat sich mit dem Investor Christian Bösherz in einem Vertrag über das Konzept für das Bauvorhaben und über wesentliche städtebauliche Ziele verständigt, die dabei verfolgt werden. Dazu gehört eine Mischnutzung aus gewerblichen Nutzungen in den Erdgeschosszonen entlang der Horststraße sowie Wohnnutzungen und Sonderformen wie inklusives Wohnen oder junge Pflege darüber. Ein Drittel der neu geschaffenen Wohnflächen wird gemäß der Quotierungsrichtlinie der Stadt geförderter Mietwohnungsbau sein. Stellplätze werden zum größten Teil in einer Tiefgarage mit Ein- und Ausfahrt an der Horststraße untergebracht. Die Dächer sollen begrünt und mit Fotovoltaikanlagen versehen werden.