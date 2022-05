Landau hat die Wahl – und zwar schon in knapp zwei Monaten: Damit die Wahl des Oberbürgermeisters am 3. Juli sowie eine mögliche Stichwahl am 17. Juli ordnungsgemäß und reibungslos stattfinden können, braucht die Stadt noch Wahlhelfer. Dafür kommen alle Deutschen infrage, ebenso alle EU-Bürger, die am Tag der Abstimmung das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Landau angemeldet haben. Es handelt sich um ein unbezahltes Ehrenamt, aber es gibt ein „Erfrischungsgeld“ von 25 Euro. Interessierte können sich für einen oder beide Termine beim städtischen Wahlamt anmelden. Dieses ist per E-Mail an wahlen@landau.de sowie telefonisch unter 06341 131107 erreichbar. Dabei sollten Anschrift, E-Mail und Telefonnummer sowie der oder die Wunschtermine angegeben werden. Weitere Informationen sind auch online auf der Homepage unter www.landau.de/wahlen zu finden.

Zur Wahl treten drei Kandidaten an: Dominik Geißler (CDU), der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) und Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD). Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, liegen inzwischen zwei weitere, aber noch ungeprüfte Bewerbungen vor. Bewerbungsschluss ist am Montag, 16. Mai, 18 Uhr.