Wegen der aktuellen Infektionslage hat die Stadt Landau die Planungen für die „Weihnachtsstadt“ gestoppt. Alternativen würden geprüft, teilte die Pressestelle mit.

Statt des traditionellen Thomas-Nast-Nikolausmarkts auf dem Rathausplatz liefen die Vorbereitungen für einen über die Stadt verteilten Markt mit Buden und Kunsthandwerkerständen in Höfen, auf Plätzen und auch im geschlossenen Kaufhof. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann betonten am Wochenende, die Entwicklungen der Corona-Pandemie mit vielen Neuinfektionen auch in der Südpfalz und der bevorstehende bundesweite „Wellenbrecher-Lockdown“ erschwere auch den Schaustellern die Planung. Zudem seien ein Großteil der Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz abgesagt worden.

„Wir müssen auf Sicht fahren“

„Wir haben bereits viel Arbeit in ein entsprechendes Konzept investiert, aber die aktuelle Situation lässt uns leider keine andere Wahl. Wir müssen für die Vorweihnachtszeit auf Sicht fahren und hoffen, dass die Infektionslage sich entspannt“, unterstreicht der Oberbürgermeister. Die Beschicker seien bereits verständigt.

Die Stadt Landau prüfe jetzt, wie es trotzdem gelingen könne, weihnachtliches Flair in die Innenstadt zu zaubern und Schausteller zu unterstützen, etwa analog des Riesenrads und des Kettenkarussells im Sommer auf dem Rathausplatz. Die Stadtspitze wird sich mit dem Thema am Montag, 2. November, befassen.