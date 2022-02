Auch wegen der Corona-Pandemie wird die Leistung der Schulsozialarbeiter immer wichtiger. Die Stadt Landau will nun eine neue halbe Stelle schaffen.

Der Bedarf an Schulsozialarbeitern steige, teilt die Verwaltung mit. Insgesamt stelle das Land rund 145.000 Euro an Fördermitteln für die Finanzierung zur Verfügung. Die Verwaltung wolle nun mit den Corona-Hilfen von Bund und Land noch eine Halbtagsstelle schaffen, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Die mobile Schulsozialarbeit hatte in jüngerer Vergangenheit durch Fördermittel des Bundes um zwei auf sechs Stellen ausgebaut werden können. „Die Corona-Situation hat Schülerinnen und Schüler und ihre Familien in den vergangenen zwei Jahren stark belastet“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Familien und Lehrkräfte können das nur bis zu einem bestimmten Grad auffangen.“ An den Landauer Schulen gibt es zwölf Stellen für die Sozialarbeit. Sechs davon sind durch mobile Schulsozialarbeiter besetzt, die an unterschiedlichen Schulen eingesetzt werden können.