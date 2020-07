Die Geselligkeit in Landaus Stadtdörfern hat in den vergangenen Monaten unter Corona gelitten. Nun sind Vereinstreffen und kleinere Veranstaltungen unter Auflagen und nach Vorlage von Hygienekonzepten wieder möglich. Viele Vereinsräume sind allerdings dafür zu klein. Darum stehen Vereinen in den Stadtdörfern ab Montag öffentliche Gemeinschaftsräume beispielsweise in den Dorfgemeinschaftshäusern zur Verfügung. Über die Vergabe der Räume sollen die Ortsvorsteher entscheiden.