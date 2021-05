Die Städtebauförderung in Deutschland ist am Wochenende 50 Jahre alt geworden. Die Bundesrepublik unterstützt seit 1971 Städte und Gemeinden dabei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Sie hat bis 2020 mehr als 9300 Projekte in 3900 Kommunen gefördert – immer wieder auch in Landau.

Die Stadt würdigt diese Förderung normalerweise, indem sie am bundesweiten Tag der Städtebauförderung ein Programm anbietet. Dieses Jahr hat sie einen Kurzfilm über einige der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte Landaus erstellt. Er befasst sich beispielsweise mit Marktstraße und Rathausplatz, den Bereichen rund um das Französische und das Deutsche Tor, dem Boulevard Ostbahnstraße, dem Heinrich-Heine-Platz oder dem Konversionsgelände im Süden der Stadt – alles Projekte, die mithilfe von Städtebaufördermitteln in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein neues Gesicht bekommen haben.

Darauf hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch hingewiesen, der auch Baudezernent der Stadt ist. Der Film sei vom Stadtbauamt und dem städtischen Gebäudemanagement gedreht worden und enthalte beispielsweise Drohnenaufnahmen und Vorher-Nachher-Bilder. Das jüngste Projekt in Landau, das mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung ermöglicht wird, ist die Umgestaltung des Ostparks mit der bereits begonnenen Sanierung des Schwanenweihers.

Der Film ist auf der Online-Beteiligungsplattform der Stadt unter www.mitredeninLD.de zu sehen.

Bildunterschrift:

Es hat sich ganz schön was getan in Landau: Hier ein Vorher-Nachher-Bild der Marktstraße. (Quelle: Stadt Landau)

