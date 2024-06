Die Landauer Stadtverwaltung hat zwei Bäume in Kübeln auf Straßen in der Innenstadt platziert. Was es damit auf sich hat.

Am Mittwochmorgen sind sie plötzlich da: Zwei Bäume in den altbekannten hölzernen Kübeln stehen auf der Straße. Einer der Wanderbäume steht in der Reduitstraße in Höhe der Queichbrücke beim Weißquartierplatz, der andere in der Weißquartierstraße südlich des Zebrastreifens an der Ostbahnstraße. Die beiden Bäume sollen die Einbahnstraßenregelungen verdeutlichen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Weil es eben doch noch immer einige wenige Autofahrende gibt, die sich nicht an die gar nicht mehr so neuen Regeln halten und entgegen der Einbahnstraße fahren“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Alternativ seien auch Plastikelemente oder ähnliche Installationen denkbar gewesen. Und zudem soll ein drittes Bäumchen noch folgen: auf die Straße vor der alten Post gegenüber der Sparkasse in der Weißquartierstraße. Das wird aber nicht so schnell folgen – die Stadtverwaltung will noch das Ende der Baustelle abwarten, berichtet Diehl.