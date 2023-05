n der Haardtstraße hat das Gebäudemanagement (GML) der Stadt mit dem Bau von bezahlbarem Wohnraum begonnen. Auf dem in zweiter Reihe gelegenen Grundstück am Derivationskanal ist die Baustelle eingerichtet worden. Spezialtiefbauarbeiten zur Verbesserung des Bodens seien bereits abgeschlossen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Denn im Zug der Planungen hatte sich herausgestellt, dass der Boden erst in 4,50 Tiefe tragfähig genug ist. Aktuell werden die ersten größeren Erdmassen bewegt, als Vorleistung für die Rohbauarbeiten. In die Höhe soll es laut Stadt ab Sommer gehen. Parallel laufen die letzten Ausschreibungen, etwa für die Haustechnik. Die Stadt plant 39 Wohnungen in drei Blöcken, davon 22 für Geringverdiener und elf für Menschen mit etwas höherem Einkommen, die aber dennoch Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Die sechs Dachgeschosswohnungen unterliegen keiner Mietpreisbindung; sie tragen zur Finanzierung des Großprojekts bei.