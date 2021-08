In zwei Landauer Schulen wurde auch in den Sommerferien fleißig gelernt: Über 80 Schüler der 1. bis 9. Klassenstufe haben in diesem zweiten Corona-Jahr das pädagogische Angebot der Sommerschule Rheinland-Pfalz genutzt und in den letzten beiden Ferienwochen Schulstoff nachgeholt. Die Stadtverwaltung zieht ein positives Fazit.

„Wir freuen uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt auch jetzt wieder die Möglichkeit bieten konnten, selbstbestimmt und so weit wie möglich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten, zu lernen, Schulstoff zu vertiefen und Wissenslücken zu schließen“, betonte Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus herrschte eine positive Lernatmosphäre, und der Spaß ist nicht zu kurz gekommen. „Das ist gerade in den Wochen, die eigentlich unterrichtsfrei sind, besonders wichtig“, so Ingenthron.

Nicht alle Plätze belegt

Die Resonanz bei der zweiten Sommerschule war weniger groß als im vergangenen Jahr. Es konnten nicht alle Plätze belegt werden. Möglicherweise lag es an den Alternativen bei der Freizeitgestaltung, die im vergangenen Jahr gefehlt haben, mutmaßt die Stadtverwaltung. Und vermutlich seien in diesem Jahr viel mehr Menschen wieder in Urlaub gefahren. Der Schuldezernent dankte insbesondere den 27 Freiwilligen, die den Unterricht übernommen haben, davon ein Großteil Lehramtsstudierende der Universität in Landau.

Der Schwerpunkt der Sommerschule lag auf den Fächern Mathematik und Deutsch, aber auch Englisch stand auf dem Programm. Grundschüler wurden in der Thomas-Nast-Grundschule unterrichtet, die 5. bis 9. Jahrgangsstufen in der Konrad-Adenauer-Realschule plus. Die Kinder und Jugendlichen konnten die Sommerschule für eine Woche, bei Bedarf aber auch für zwei Wochen besuchen.