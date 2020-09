Der Bus, der in Landau als Altstadt-Shuttle seine Runden dreht, wird von der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) bereits im Schülerverkehr eingesetzt – in Annweiler, wo er über Nacht geparkt wird. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Bus gehöre nicht der Stadt, sondern der QNV. Diese entscheide, wo der Bus eingesetzt wird. „Es hätte keinen Mehrwert, wenn der Bus morgens in Landau zum Einsatz käme und die QNV dafür ein anderes Fahrzeug für Annweiler bräuchte“, betont Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl. Nach dem Einsatz als Schulbus komme das Fahrzeug dann nach Landau, um ab 9.45 Uhr durch die Innenstadt zu fahren. Mit dieser Mitteilung reagiert die Stadtverwaltung auf einen Antrag der Partei Die Linke. Diese hatte vorgeschlagen, den Shuttlebus bis zum Jahresende als Schulbus einzusetzen.