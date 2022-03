Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen: Was kann ich spenden und wo kann ich das? Akut gebraucht werden Geldspenden sowie medizinische Hilfsgüter, teilt die Stadt Landau mit. Wer Geld spenden möchte, kann dies über die Spendenkonten der bekannten Hilfsorganisationen, informiert die Stadt. Viele Organisationen sind auf entsprechende „Hilfe zur Hilfe“ angewiesen, etwa die Round Table-Familie, deren Spendenaufruf von den Südpfälzer Kommunen unterstützt wird. Weitere Informationen dazu im Netz unter www.landau.de/ukrainehilfe.

Sachspenden wie Möbel würden derzeit noch nicht benötigt, teilt die Stadt weiter mit. Derzeit entstehe ein zweisprachiges Online-Portal, auf dem Hilfsangebote und -gesuche gesammelt werden sollen.

Weiterhin bitten die offiziellen Stellen darum, von Fahrten „auf eigene Faust“ an die polnisch-ukrainische Grenze mit dem Ziel, selbstständig Geflüchtete aufzunehmen, abzusehen. Ukrainische Geflüchtete können in Deutschland kostenlos Busse und Bahnen nutzen. Fragen und Antworten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zur Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache gibt’s im Netz unter dem Kurzlink: bit.ly/3IEUrBb.