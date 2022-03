In Landau beginnen die Frühjahrsbaumpflanzungen. 156 wird die Stadt in den kommenden Wochen an Straßen, Parks, Friedhöfen und Spielplätzen setzen. Und das ist keine gute Nachricht. Die Bäume sollen Artgenossen ersetzen, die Sturmschäden und Dürre zum Opfer gefallen sind. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr.

„Wir sind inzwischen bei 200 bis 300 Ersatzbäumen im Jahr“, sagt Grünflächenabteilungsleiterin Sabine Klein. Die Stadt setzte darum inzwischen auf robustere Baumarten wie die Hopfenbuche oder die Silberlinde. Auch gelte es, die Standorte stabiler zu machen. Das wird vor allem durch größere Baumbeete erreicht. Bäume, die zum Beispiel direkt am Straßenrand in einem nur ein Quadratmeter großen Baumbeet umgeben von Beton stehen, leben unter „extremen Standortbedingungen“, die es zu vermeiden gelte.

Wichtig sei auch die richtige Bewässerung. Bei Bäumen, die nicht genug Regen abbekommen, muss die Stadt nachhelfen. Zum Beispiel mit Plastikröhren, die in die Erde führen und das Wasser genau an die Stelle bringen, die der Baum in seinem jeweiligen Alter braucht. Gerade Jungbäume seien besonders anfällig für schlechte Wetterbedingungen und Schädlinge. „Leider kommt es sehr oft vor, dass wir Bäume die um die 10 Jahre alt sind ersetzen müssen, weil sie nicht richtig wachsen konnten“, erklärt Umweltdezernent Lukas Hartmann.