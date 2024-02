Der RHEINPFALZ-Beitrag über Elterntaxis in der Schneiderstraße bewegt die Leserinnen und Leser. Der Beitrag ist auf Facebook mehr als 400 Mal kommentiert worden. Die einen begründen, warum sie ihre Kinder angeblich mit dem Auto bis zur Schule bringen müssen, die anderen fühlen sich dadurch genervt bis gefährdet und fordern beispielsweise ein absolutes Halteverbot an den Schulen – oder gleich einen Schlagbaum. Für Diskussionen sorgt aber auch die Beschilderung: Das runde rote Schild mit dem weißen Balken signalisiert „Einfahrt verboten“ und steht oft – aber keineswegs ausschließlich – am Ende von Einbahnstraßen. In der Queichheimer Schneiderstraße findet es sich an beiden Straßenenden. Das ist kein Fehler, sondern Absicht, wie die Stadt betont. Die Zusatztafel „Anlieger und Radfahrer frei“ verdeutlicht, dass es darum geht, den motorisierten Verkehr insgesamt massiv einzudämmen. Der soll sich nach dem Willen der Stadt auf die K5 neben der Autobahn verlagern. Die Verwaltung betont daher auch, dass das Einfahrt-verboten-Schild niemanden in der falschen Sicherheit wiegen sollte, nicht mit Gegenverkehr rechnen zu müssen. Denn anders als bei der Straße Zum Queichanger, die nun Einbahnstraße ist, darf die Schneiderstraße nach wie vor in beiden Richtungen befahren werden, sofern man dafür einen triftigen Grund hat.