Die Stadtverwaltung hat zwei Defibrillatoren für Sportstätten in Landau angeschafft. Je ein Gerät wird künftig in den Sporthallen West und am Ebenberg zur Verfügung stehen.

Die beiden automatisierten, externen Defibrillatoren verfügen über ein farbiges, interaktives Display, das die Helfer Schritt für Schritt per Videoanweisung durch die Maßnahmen der Ersten Hilfe führt, teilt die Verwaltung mit. Sie haben außerdem eine SOS-Taste, die eine direkte Verbindung zur Notrufzentrale herstellt. Nutzen kann sie jeder, der die Hallen oder die dazugehörigen Sportplätze nutzt.

Auch Laien können die Geräte bedienen

Je schneller Menschen mit plötzlichem Herzstillstand geholfen werden könne, desto größer sei die Überlebenschance der Betroffenen, sagt Sportdezernent Maximilian Ingenthron (SPD). „Mit den automatisierten Defibrillatoren, die so entwickelt sind, dass sie auch von Laien bedient werden können, schaffen wir die Möglichkeit zur unkomplizierten Hilfe, bis ein Rettungswagen eintrifft.“

Weitere öffentlich zugängliche Defibrillatoren gibt es etwa auch im Bürgerbüro des Rathauses, im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße 3 und in der Turnhalle des Schulzentrums Ost.