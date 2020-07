Das Gebäudemanagement (GML) der Stadt Landau und die von ihm beauftragten Baufirmen haben in den Sommerferien Hochkonjunktur: In die Schulen werden rund 4,6 Millionen Euro investiert.

Alleine in die Berufsbildende Schule fließen knapp 3,4 Millionen Euro. Unter anderem werden im gewerblichen Trakt neue Fenster eingebaut und die Dacheindeckung inklusive Wärmedämmung erneuert. Später folgen Arbeiten an der Fassade, die den Rest des Jahres andauern werden. Bereits in den Sommerferien beginnen zudem Arbeiten an der Lüftungsanlage des kaufmännischen Trakts, die bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein sollen. Das Land fördert dies zu 60 Prozent.

Am Eduard-Spranger-Gymnasium werden in den Klassensälen im dritten Obergeschoss die Elektro-Installationen weiter saniert und der Bodenbelag erneuert. Das kostet gut 270.000 Euro. Rund 220.000 Euro verschlingt der zweite Sanierungsabschnitt des Fachbereichs Chemie mit Einbau eines absenkbaren Deckenmediensystems am Max-Slevogt-Gymnasium.

An der Pestalozzi-Grundschule geht die Fassadensanierung weiter. Sie kostet 405.000 Euro. An der Grundschule Thomas Nast wird die Dacheindeckung des Erweiterungsbaus für rund 240.000 Euro erneuert. Die Nordringschule bekommt für 25.000 Euro einen neuen Abzug im Chemieraum. Ansonsten werden in zahlreichen Schulen Bodenbeläge erneuert oder Treppenhäuser und Säle gestrichen, was aber auch jeweils vier- bis fünfstellige Beträge kostet. In Godramstein wird ein alter Kamin für rund 7000 Euro beseitigt und in Nußdorf für rund 5000 Euro eine neue Zentralsteuerung für den Sonnenschutz eingebaut.

Aber auch abseits der Schulen ist das GML tätig. So werden beispielsweise Ladestationen für Elektroautos an mehreren Verwaltungsgebäuden montiert.