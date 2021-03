Auch dieses Jahr wird es in Landau keinen Maimarkt geben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In der aktuell unsicheren Situation könne man als Veranstalter nicht garantieren, dass das Volksfest im Frühjahr auch tatsächlich stattfinde, ist sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch mit seinen Stadtvorstandskollegen einig. Auch um den Schaustellern Planungssicherheit zu geben, habe man entschieden, den Maimarkt zu streichen. „Aktuell geht es darum, mit kleinen Schritten zu einer neuen Normalität zurückzufinden und Stück für Stück unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben wieder in Gang zu bringen – der Landauer Maimarkt mit seinem überregionalen Einzugsgebiet kommt da zu früh“, bedauert der Stadtchef.

Das städtische Büro für Tourismus und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn prüften aktuell, welche coronakonformen Alternativen es zu dem beliebten Volksfest geben könne, informiert Tourismusdezernent Alexander Grassmann. Für die übrigen Feste und Veranstaltungen im Jahresverlauf hat der Stadtvorstand entschieden, die weitere Pandemie-Entwicklung zunächst abzuwarten und dann über mögliche Absagen zu beraten. „Trotzdem ist jetzt schon klar, dass beispielsweise der Landauer Sommer oder auch die Weinfeste in den Stadtdörfern in der gewohnten Form auch 2021 wohl nicht werden stattfinden können“, betonen Hirsch und Grassmann. Beide sind jedoch zuversichtlich, dass es gelingt, spannende Alternativen zu finden, um die Innenstadt zu stärken.

Im vergangenen Jahr hatte es auf dem Rathausplatz unter anderem ein Riesenrad gegeben.