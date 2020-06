Es war schon absehbar, nun ist es amtlich: Es wird in diesem Jahr keinen Herbstmarkt in Landau geben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Markt ist nicht das einzige Fest, dass dem Beschluss von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober nicht zu erlauben, zum Opfer fällt. Auch das Fest des Federweißen in seiner gewohnten Form fällt aus. Gefeiert werden soll in der Stadt trotzdem – nur anders. Ab Freitag, 26. Juni, soll bis zum Ende der Sommerferien ein Riesenrad auf dem Rathausplatz aufgebaut werden. Statt des Fests des Federweißen soll es einen mobilen Freizeitpark mit Online-Ticketsystem auf dem Alten Messplatz geben. Auch für den Fall, dass der Nikolausmarkt nicht wie gewohnt gefeiert werden kann, mache man sich Gedanken um ein alternatives Konzept. „Auf eine Weinschorle oder gar einen Schoppen Neuen Wein und auf etwas Herbstmarktfeeling soll möglichst auch in diesem Jahr niemand verzichten müssen“, betont Beigeordneter und Tourismusdezernent Alexander Grassmann. Organisiert werden die Landauer Feste vom Büro für Tourismus unter Leitung von Bernd Wichmann.