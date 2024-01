Rund um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ruft Oberbürgermeister Dominik Geißler gemeinsam mit Beigeordneter Lena Dürphold und Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer dazu auf, die Stolpersteine im Gedenken an die Vertriebenen und Ermordeten zu reinigen.

Auch in Landau erinnern mehr als 300 „Mahnmale von unten“ an die Menschen jüdischen Glaubens, die im Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und ermordet wurden, teilt Pressesprecherin Sandra Diehl mit. Darüber hinaus wird auch eine Gedenkfeier anlässlich des Holocaust-Gedenktags organisiert. Diese findet am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses statt. Auf dem Programm stehen ein Zeitzeugenbericht aus dem Frank-Loebschen Haus, eine kurze Rede von Oberbürgermeister Dominik Geißler und das Putzen des Stolpersteins von Olga Loeb.

Wer einen Stolperstein putzen möchte, kann sich unter der Nummer 06341 134201 beim Stadtarchiv melden. Hier werden die Steine zugewiesen. Interessierte finden eine Übersicht mit allen Stolpersteinen in Landau im städtischen Geoportal gibt es im Internet unter https://maps.landau.de/stolpersteine.