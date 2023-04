Die Stadtverwaltung freut sich, dass Post und Postbank eine neue Filiale in absolut zentraler Lage eröffnen, anstatt, wie sich, wie in manchen kleineren Städten, ganz zurückzuziehen. Das sei ein erfreulicher Aspekt beim Wegzug vom gewohnten Standort in der Ostbahnstraße. Mit dieser Einschätzung reagiert die Stadt auf die Nachricht, dass die Post in das ehemalige Commerzbank-Gebäude in der Marktstraße wechselt. Vorteilhaft sei, dass ein Leerstand wieder mit Leben gefüllt werde. Der neue Standort sei sogar eigentlich noch zentraler und damit für die Innenstadt noch positiver zu werten als der alte. Mit dem Alten Meßplatz stehe sogar noch mehr Parkraum für die zur Verfügung, die mit dem Auto zur Post wollten oder müssten. Und wenn in der bisherigen Post Läden ins Erdgeschoss gehen, so wie angekündigt, sei der Umzug auch hinsichtlich der Frequenz an der Ostbahnstraße unproblematisch.

Auf Facebook ist die RHEINPFALZ-Nachricht vom Postumzug überwiegend kritisch kommentiert worden. Das betrifft sowohl die Parksituation als auch den fehlenden bezahlbaren Wohnraum für Familien.

Projektentwickler Phoenix Living in Stuttgart schreibt auf seiner Homepage, dass der Umbau der bisherigen Hauptpost bis Ende 2024 abgeschlossen werden solle. Alle 26 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen von 62 bis 124 Quadratmetern Größe seien bereits verkauft.