Einkaufen mit Abstand unter freiem Himmel: An drei Donnerstagen lädt die Stadt Landau zum „Winterwochenmarkt“ auf dem Rathausplatz ein – am 10. und 17. Dezember von 10 bis 16 Uhr sowie am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr. Verkauft werden Brot, Obst und Gemüse, Käse und Wild sowie weitere Spezialitäten.

Zudem sollen auf dem neuen Markt auch die Pfälzer Geschenkboxen der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße zu haben sein, gefüllt mit Produkten aus der Region, vom „Urpfälzer“ bis zum „Feiertag-Gourmet“.

13 Stände geplant

„Unser Ziel ist es, den Einzelhandel in der attraktiven Landauer Innenstadt zu unterstützen – denn die Händlerinnen und Händler sind am Ende dieses für sie so schwierigen Jahres auf die Umsätze aus dem Weihnachts- und Zwischen-den-Jahren-Geschäft angewiesen“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Der „Winterwochenmarkt“ sei eine zusätzliche Attraktion im Herzen der Stadt, ist sich der Stadtchef mit Tourismus-Dezernent Alexander Grassmann einig. Laut Grassmann dürfen sich die Besucher auf elf Beschicker des Wochenmarkts und zwei Imbissplätze im wöchentlichen Wechsel freuen.