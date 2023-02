Zum Landauer Stadtjubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ im nächsten Jahr wird es am 3. Oktober als Sport-Beitrag einen Marathon geben. Das hat der Stadtrat auf einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen hin einstimmig beschlossen. Um die Vorbereitung wird sich eine Gruppe Ehrenamtlicher um das frühere Ratsmitglied Udo Lichtenthäler (Grüne) kümmern. Sie greifen eine Idee der Michel-Breal-Gesellschaft zur Landesgartenschau auf, die sich damals zerschlagen hatte. Der gebürtige Landauer Breal hatte den Marathon-Lauf als neue Disziplin zu den Olympischen Spielen 1896 in Athen vorgeschlagen und damit etabliert. Geplant sind möglichst breite Beteiligungsmöglichkeiten, beispielsweise auch in Form von Staffelläufen, damit nicht jeder die volle Strecke über gut 42 Kilometer laufen muss. Diese soll möglichst viele Stadtdörfer berühren.