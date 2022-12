Angesichts des Wintereinbruchs hat die Stadt dazu aufgerufen, ein Auge auf Obdachlose zu haben. „Unser Ordnungsamt wie auch die Polizei passen bei diesen Temperaturen besonders darauf auf, dass niemand nachts draußen schläft, und unsere Streetworkerinnen und Streetworker stehen im ständigen Kontakt mit obdachlosen Menschen sowie Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind“, betonen Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Sozialdezernent Maximilian Ingenthron und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. „Wenn Sie aber jemanden sehen, der Hilfe benötigt, zeigen Sie bitte Mitgefühl und Zivilcourage. Bieten Sie Ihre Hilfe an und wählen Sie in akuten Notlagen immer den Notruf 112.“

Sofern keine medizinische Hilfe benötigt wird, aber eine Person in Landau ganz akut von Obdachlosigkeit bedroht, also ohne warmen Schlafplatz für die Nacht, sein sollte, ist das städtische Ordnungsamt (Telefon 133210 oder 133213) der richtige Ansprechpartner. Außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung hilft die Polizei in solchen Fällen weiter.

Die Caritas berät und hilft

Für Obdachlose hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der Caritas ein breites Angebot aufgebaut. Streetworker seien täglich in der Stadt unterwegs, regelmäßig auch am späten Abend. Bei Bedarf würden sie kostenlos Schlafsäcke, Decken und warme Getränke verteilen. Jetzt in der Adventszeit hätten sie als kleines Geschenk zusätzlich vom Frauenring Landau gespendete Weihnachtstüten mit warmen Socken, Obst und Lebkuchen dabei. Zum Jahresabschluss ist eine kleine Weihnachtsfeier mit einem gemeinsamen Essen, Geschenken und Filmnachmittag geplant.

Das Streetwork lädt regelmäßig einmal wöchentlich ins Haus der Jugend in der Waffenstraße ein. Jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr gibt es dort ein offenes Frühstücksangebot mit der Möglichkeit, sich für den Tag zu stärken, aufzuwärmen und mit den Mitarbeitenden der Straßensozialarbeit in Kontakt zu treten. Nächster Termin ist der 5. Januar. Alle Angebote der städtischen Streetwork finden sich online unter www.jufoelandau.com/streetwork.

Container nicht voll belegt

Zwei Sozialarbeiter der Caritas betreuen außerdem die städtische Notunterkunft im Prießnitzweg. Sie kann 40 Menschen aufnehmen und ist zurzeit nicht voll belegt. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Wohnungslosenhilfe des Caritas-Zentrums in der Königsstraße. Hier gibt es eine ambulante Wohnungslosenhilfe mit Beratung bei drohender Obdachlosigkeit und Schulden. Die Mitarbeiter versuchen gemeinsam mit den Betroffenen den Wohnraumverlust zu verhindern oder helfen auch bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Weitere Informationen hierzu gibt es online unter www.caritas-speyer.de/caritas-zentren/landau oder telefonisch unter 06341 93550.