Die Landauer Stadtverwaltung hat einer Landauer Rechtsextremistin den Kleinen Waffenschein entzogen. Wie die Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, gilt die Frau als waffenrechtlich unzuverlässig. Dass sie eine Rechtsextremistin ist, habe nicht die Stadt, sondern der Landesverfassungsschutz festgestellt. Zudem hat die Frau regelmäßig an den sogenannten Montagsspaziergängen teilgenommen – sie gehört also der Querdenker-Szene an. Die Landauerin muss nun ihre Waffen unbrauchbar machen oder sie an einen Berechtigen abgeben. Sie darf weder Waffen besitzen noch erwerben. Der Kleine Waffenschein berechtigt den Inhaber, Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen zu führen.