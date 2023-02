Am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 16 Uhr ist Landau wieder fest in der Hand der Kinder. Die Stadtverwaltung hat mit der Organisation des Kindertages begonnen. Unter dem Motto „Mehr Zeit für Kinder“ wird die Fußgängerzone mit Unterstützung vieler Vereine, Verbände und Institutionen zu einer Spielmeile. „Staunen, spielen, werkeln und auf Entdeckungstour gehen“ all das könne man mitten in der Fußgängerzone und sogar schon zum 30. Mal. Darauf freut sich Bürgermeister und Jugenddezernent Maximilian Ingenthron (SPD). Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer ergänzt: „Neben den bewährten Mitstreiterinnen und Mitstreitern der vergangenen Jahre können natürlich auch immer wieder neue Anbieterinnen und Anbieter zum Kindertag hinzustoßen. Denn für Vereine und Verbände ist das eine sehr gute Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und potenziellen neuen Mitgliedern ihr Angebot vorzustellen.“

Wer eine Aktion zum Kindertag beisteuern möchte, meldet sich bitte bis Freitag, 17. März, beim Organisationsteam bei der städtischen Jugendförderung. Sie ist telefonisch unter 06341 135170 oder 135175 erreichbar. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind auch online unter www.jufoelandau.com zu finden.