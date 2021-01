Das Gebäudemanagement der Stadt Landau hat in den Schulen rund 4,5 Kilometer Datenleitungen im vergangenen Jahr verbaut. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An fünf Schulen wurden außerdem 240 Datendosen gesetzt , 650 Meter Starkstromkabel eingezogen, 150 Meter Kabelkanal angebracht, 130 Meter Deckenbretter demontiert und wieder montiert, 100 Steckdosen gesetzt und 40 WLAN-Antennen montiert, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Mittel stammen aus dem Digitalpakt Schule.