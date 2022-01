Die Stadtverwaltung sorgt sich um Obdachlose in Landau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. „Unser Ordnungsamt wie auch die Polizei passen bei niedrigen Temperaturen besonders darauf auf, dass niemand nachts draußen schläft, und unsere Streetworkerinnen und Streetworker stehen im ständigen Kontakt mit obdachlosen Menschen sowie Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind“, betonen Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Sozialdezernent Maximilian Ingenthron und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. „Wenn Sie aber jemanden sehen, der Hilfe benötigt, zeigen Sie bitte Mitgefühl und Zivilcourage. Bieten Sie Ihre Hilfe an und weisen Sie auf Unterstützungsangebote hin.“ Bei akuten Notlagen soll man über den Notruf 112 Hilfe holen, so die Verwaltung.

Noch Plätze in Containern frei

Die beiden Streetworkerinnen Johanna Dreisigacker und Nina Sappert sowie Michael Jessl und Rosa Gosbee vom Team der Ambulanten Wohnungslosenhilfe der Caritas, die unter anderem die Menschen in der städtischen Obdachlosenunterkunft im Prießnitzweg betreuen, beteuern, dass es immer die Möglichkeit gebe, Menschen unterzubringen. Die ursprünglich für Flüchtlinge aufgestellten Container können 40 Menschen aufnehmen und sind zurzeit nicht voll belegt.

Viele Obdachlose nähmen das Angebot einer Notunterkunft auch an, aber eben nicht alle. Für diese Gruppe gebe es trotzdem Unterstützungsangebote, unter anderem die Ausgabe von Schlafsäcken bei der Caritas oder von warmer Winterkleidung beim Streetwork.

Die Helferinnen und Helfer sind unter den folgenden Nummern zu erreichen: Johanna Dreisigacker (0174 9089353), Nina Sappert (0152 04188916), Michael Jessl (0152 09119389) und Rosa Gosbee (0172 6504728).