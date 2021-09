Die Landauer Rettungsorganisationen Freiwillige Feuerwehr, DLRG, DRK und THW sind im Rennen um den Deutschen Engagementpreis 2021 und haben Chancen auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis. Noch bis zum 20. Oktober kann auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de für die Landauer Organisationen gevotet werden.

Von A wie Abluftanlagen über I wie Impfzentrum bis hin zu T wie Teststation: Freiwillige Feuerwehr, DLRG, DRK und THW hätten sich in den Krisenmonaten als ehrenamtliche Corona-Heldinnen und Corona-Helden in besonderem Maße für die Gesellschaft und ein gutes #miteinanderinLD eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Als zentrale Eckpfeiler der Pandemiebekämpfung wurden sie in diesem Jahr mit dem städtischen Ehrenamtspreis ausgezeichnet und sind daher nun im Rennen um den Deutschen Engagementpreis.

„Miteinander ist wichtig“

Oberbürgermeister Thomas Hirsch ruft die Landauer dazu auf, für die Vereine abzustimmen. „Die Corona-Pandemie hat uns in den vergangenen Monaten eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig das gute Miteinander in unserer Gesellschaft zur Bewältigung einer Krise ist und welch großen Stellenwert dabei das Ehrenamt hat“, so der Stadtchef.

Der Deutsche Engagementpreis soll die Anerkennungskultur für ehrenamtliches Engagement stärken. Insgesamt treten rund 400 Preisträger aus ganz Deutschland beim Wettbewerb an. Der Preis wird seit dem Jahr 2009 vom Bündnis für Gemeinnützigkeit vergeben; Förderer ist unter anderem das Bundesfamilienministerium.