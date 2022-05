Viel Durchgangsverkehr sowie unübersichtliche Gehwege und Kreuzungen auf dem Weg zur Thomas-Nast-Grundschule: Das sind Themen, die die Anwohnerinnen und Anwohner der Wieslauterstraße und der Erlenbachstraße in Landau beschäftigen. Auf Anregung aus der Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung nun Möglichkeiten erarbeitet, um die Straßen vom Durchgangsverkehr zu entlasten und die Gehwege wieder uneingeschränkt nutzbar zu machen. Bei einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 12. Mai, stellen Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und der Leiter der Mobilitätsabteilung, Ralf Bernhard, die Pläne und Überlegungen der Verwaltung vor. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Ecke Wieslauterstraße/Erlenbachstraße.