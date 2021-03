Die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen in Landau ist ungebrochen. Bereits mehr als 14.000 Anträge sind bei der Stadtverwaltung Landau eingegangen – bei rund 35.000 Wahlberechtigten. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten sich „nur“ 7462 Wähler dazu entschieden, ihr Kreuzchen per Brief zu machen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatte in den vergangenen Wochen für die Briefwahl geworben: „Die Briefwahl ist ein wichtiger Schritt für die Pandemiebekämpfung und dient der Infektionsvermeidung.“ Noch bis Freitag, 12. März, können die Briefwahlunterlagen im Foyer des Alten Kaufhauses in Landau persönlich beantragen und der Wahlbogen auch dort ausgefüllt und eingeworfen werden. Bei Nutzung des Postwegs empfiehlt die Stadtverwaltung, den Wahlbrief spätestens am 10. März zu versenden.