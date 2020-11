Schnäppchenjäger aufgepasst: Von Montag, 30. November, bis Samstag, 12. Dezember, versteigert die Stadt Landau wieder Fundsachen.

Unter den digitalen Hammer kommen rund 60 Artikel, darunter Uhren, Schmuck, Geldbeutel, Kleidungsstücke, Rucksäcke, Taschen und verschiedene Elektronikgeräte, aber auch ein Roller, ein E-Book-Reader, eine Babyschale, Rad-Zierblenden und tragbare Lautsprecher. „Jedes Jahr werden im Bürgerbüro der Stadt Landau rund 900 Fundsachen entgegen genommen“, erläutert die Leiterin des Bürgerbüros, Angelina Heupel. Wegen der Corona-Pandemie seien jedoch weitaus weniger gefundene Gegenstände abgegeben worden als sonst, heißt es in einer Pressemitteilung. Was länger als sechs Monate im Fundbüro liegt, wird versteigert. Die Form der Online-Versteigerung habe sich bewährt.

Die Versteigerung auf www.landau.de/Fundsachenversteigerung beginnt am Montag, 30. November, um 9 Uhr. Die Online-Auktion funktioniert in Form einer Rückwärtsversteigerung. Diese startet mit einem Anfangspreis, der sich in regelmäßigen Abständen verringert, bis der Mindestpreis erreicht ist. Bieter können entweder sofort beim aktuellen Preis zuschlagen oder einen niedrigeren Preis hinterlegen, bei dem sie dann den Zuschlag erhalten, sollte niemand sonst vorher zu einem höheren Preis den Kauf tätigen.

Wegen Corona keine Besichtigung

Alle Gegenstände sind gebraucht und können daher Mängel aufweisen. Garantie und Umtauschrecht bestehen nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Artikel dieses Mal nicht im Vorfeld angeschaut werden. Wer Fragen zu einem der Gegenstände hat, kann sich jedoch telefonisch unter 06341 133266 an die Mitarbeiter des Bürgerbüros wenden.

Nach Erhalt des Zuschlags können die ersteigerten Fundsachen im Bürgerbüro in der Marktstraße 50 in Landau abgeholt und dort entweder bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. Hierzu muss vorab online unter https://termin.landau.de/ ein Termin im Bürgerbüro für das Anliegen „Abholung Fundsache“ ausgemacht werden.