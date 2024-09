Kinder und Jugendliche brauchen Stabilität, Geborgenheit und einen sicheren Ort zum Aufwachsen. Es gibt jedoch auch in Landau immer wieder Situationen, in denen Familien sehr stark belastet sind und Eltern ihre Kinder zeitweise oder auf Dauer nicht selbst erziehen und betreuen können. Dann versucht das Jugendamt geeignete Pflegefamilien für sie zu finden. Derzeit leben 57 Kinder in Landau in Pflegefamilien und das Jugendamt sucht dringend weitere Menschen, die bereit sind, Kindern vorübergehend oder längerfristig ein Zuhause zu geben.

„Wichtige Aufgabe“

„Pflegefamilien übernehmen in Krisensituationen eine wichtige Aufgabe, indem sie sich der Kinder annehmen und helfen, deren Lebenssituation zu stabilisieren“, so Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Das Jugendamt hält dabei zu allen Seiten, also zu den Eltern, zu den Pflegeeltern und insbesondere auch zum Pflegekind engen Kontakt. Jedes Pflegekind bringt seine eigene Geschichte mit, es hat individuelle Bedürfnisse und braucht vor allem Verständnis, Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber seiner Herkunftsfamilie.“

Viel Unterstützung

Pflegefamilien bekommen Unterstützung durch den Pflegekinderdienst des Jugendamtes. Bei allen Fragen rund um das Pflegeverhältnis steht er ihnen beratend und begleitend zur Seite. „Pflegeeltern müssen nicht zwingend einen pädagogischen Hintergrund haben“, erklären Isabell Rüttgers-Doll und Luisa-Maria Wendel vom Pflegekinderdienst. „Wir bereiten werdende Pflegeeltern intensiv auf ihre Aufgabe vor und begleiten sie, ihre Pflegekinder und deren leibliche Eltern während des Pflegeverhältnisses. Außerdem bieten wir regelmäßig Fortbildungen und Supervisionen an und organisieren Austauschtreffen sowie gemeinsame Unternehmungen mit anderen Pflegefamilien.“

Info

Wer sich vorstellen kann als Familie oder Einzelperson Kinder zur Pflege aufzunehmen, meldet sich bei Luisa-Maria Wendel (luisa-maria.wendel@landau.de oder 06341/13 51 57) und Isabell Rüttgers-Doll (isabell.ruettgers-doll@landau.de oder 06341/13 51 27). Erste Informationen gibt es auch im Internet unter www.landau.de/pflegekinderdienst.