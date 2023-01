Haushalt zwischen Inflation, Aufnahme zahlreicher Geflüchteter und Stadtentwicklung: Die Stadtverwaltung Landau hat einen Entwurf für den städtischen Haushalt 2023 aufgestellt, der jetzt von den Fraktionen und dann in den städtischen Gremien beraten wird. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird das neue Zahlenwerk den Landauerinnen und Landauern bei einer eigenen, digitalen Informationsveranstaltung vorgestellt. „Mir ist es ganz besonders wichtig, die Bürgerinnen und Bürger auch bei schwierigen und eher trockenen Themen wie dem Haushalt mitzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und Vorschläge zu machen“, unterstreicht Oberbürgermeister Dominik Geißler. Die Verwaltung wird das Zahlenwerk am Montag, 9. Januar, ab 17.30 Uhr vorstellen. Interessenten werden um Anmeldung per E-Mail an presse@landau.de gebeten. Sie erhalten dann die Zugangsdaten.