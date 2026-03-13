Am 22. März ist Wahltag – und in Landau zeigt sich großes Interesse: Für die 35.600 Wahlberechtigten hat das Wahlamt bereits rund 11.300 Briefwahlunterlagen ausgestellt.

Kommen diese allesamt ausgefüllt zurück, entspricht das laut Stadtverwaltung bereits einer Wahlbeteiligung von knapp 32 Prozent. Wer jetzt noch Briefwahl beantragen möchte, sollte möglichst bald handeln. Die Stadt empfiehlt, Briefwahlunterlagen ab sofort am besten entweder im Briefwahlbüro im Rathaus persönlich abzuholen oder direkt vor Ort die eigenen Kreuzchen zu machen. Dafür sind im Briefwahlbüro zwei Wahlkabinen aufgestellt.

Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein. Daher empfiehlt die Stadt, sie spätestens bis Mittwoch vor der Wahl per Post zurückzusenden. Alternativ können Wahlbriefe auch direkt im Briefwahlbüro abgegeben oder in die Hausbriefkästen an den Seiteneingängen des Rathauses eingeworfen werden.

Wahllokale fast alle barrierefrei

Das Briefwahlbüro befindet sich in Sitzungszimmer 8 des Rathauses. Es kann in der letzten Woche vor der Wahl zu folgenden Zeiten besucht werden: Montag bis Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 8.30 bis 15 Uhr.

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das jeweils zuständige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Fast alle Wahllokale sind nach Angaben der Stadtverwaltung barrierefrei zugänglich. Wo dies nicht möglich ist, können Betroffene entweder die Briefwahl nutzen oder einen Wahlschein beantragen, mit dem sie ihre Stimme in jedem beliebigen Wahllokal des Wahlkreises abgeben können.

Wahlergebnisse im Ratssaal

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass der Zugang zum Wahllokal in der Maria-Ward-Schule aufgrund der Baustelle in der Glacisstraße nur über die Vogesenstraße möglich ist.

Für den Wahlsonntag lädt die Stadt zur öffentlichen Präsentation der Wahlergebnisse im Ratssaal des Rathauses ein. Interessierte können dort die Auszählung und die ersten Ergebnisse live verfolgen.