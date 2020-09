Der Landauer Stadtspitze juckt es offenbar in den Fingern, am Sportzentrum im Prießnitzweg selbst Wohnungen zu bauen.

Die Stadt möchte sich eventuell beim Bau von Wohnungen auf dem Areal der ehemaligen Rundsporthalle nahe des Stadions in Landau selbst als Bauherr betätigen. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch beim Presseempfang der Stadt am Dienstagabend in der neuen Halle des TV 1861 im ASV Landau.

Der Bebauungsplan soll bis Jahresende stehen. Hirsch rechnet mit einer Entscheidung über ein städtisches Engagement beim Bau der Wohnungen bei den Beratungen zum Haushalt 2021, die nach den Herbstferien beginnen.

TV 1861 trommelt weiter für Spenden

Etatberatungen pflegt die Vereinsspitze des TV 1861 eigentlich seit Jahren. Die in Eigenleistung gebaute neue Halle in der Spitalstraße steht, aber noch hat der Turnverein nicht alle Mittel beisammen, die er braucht. Laut Marc Lugenbühl fehlen rund 60.000 Euro für Geräte in der Halle und die Befestigung von Parkplätzen.

Aus dem Topf der Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße hat Oberbürgermeister Hirsch TV-Vorsitzenden Hans-Peter Hertel einen Scheck über 1000 Euro überreicht. Nachdem die Stadt Landau den Verein mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet hat, kann im Internet unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für den Verein gepunktet werden. Denn er ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert.