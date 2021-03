Die Stadt Landau lässt gerade ihre Sandflächen reinigen. Dazu zählen neben den Sandkästen auf städtischen Spielplätzen und den dortigen Fallschutzflächen auch die Sandkästen in Kitas und Schulen sowie die Beachvolleyball-Felder im Sportcampus am Ebenberg. Während der Arbeiten können die Flächen nicht genutzt werden. Die Arbeiten dauern je nach Witterungslage noch bis zum kommenden Wochenende. Nach Angaben der Stadt erfolgt die Reinigung jährlich zu Beginn der Freiluft-Spiel- und -Sportsaison, in der Regel im Februar oder März. Dabei werden Spezialmaschinen eingesetzt, die den Sand bis zu einer Tiefe von 40 Zentimetern durchsieben und Steine, Flaschendeckel, Zigarettenkippen und sonstigen Unrat aussondern. Dies ist deutlich kostengünstiger und ressourcenschonender als ein Sandaustausch.