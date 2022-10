Die Stadtverwaltung lädt die Landauer Vereine für Freitag, 4. November, 17 Uhr, zum digitalen Netzwerktreffen. Wie die Stadt mitteilt, soll es bei dem Treffen mit Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler darum gehen, wie es den Vereinen in den zurückliegenden Monaten ergangen ist, welche Herausforderungen sie wie gemeistert haben und welche Unterstützung sie sich aktuell wünschen. Neben dem Austausch und der Vorstellung aktueller Angebote – wie etwa ehrenamtlichen Coachings – wird der künftige Oberbürgermeister Dominik Geißler die Gelegenheit nutzen, sich vorzustellen.

Kontakt

Wer beim Online-Treffen per Webex dabei sein möchte, meldet sich per E-Mail an presse@landau.de bei der Stadtverwaltung.