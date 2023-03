Die Stadtverwaltung will Kritik von Anwohnern der Münchener Straße im Horst nicht auf sich sitzenlassen. Diese hatten die drohende Verdichtung durch ein Neubauvorhaben beklagt. Es sei zwar richtig, so die Stadt, dass auf dem Grundstück mit einer Größe von 600 Quadratmetern vier Reihenhäuser entstehen. Falsch und irreführend sei dagegen, dass auf dem Grundstück pro Wohneinheit eine Grundfläche von 120 Quadratmetern vorgesehen sei. Die Grundfläche aller Wohneinheiten betrage 208 Quadratmeter. Dies liege im Rahmen der Umgebung. Lediglich die Wohnfläche sei größer, weil es sich um mehrgeschossige Gebäude handele. Auch die Grundflächenzahl (GRZ), die das Verhältnis von mit Hauptgebäuden überbauter Fläche zur Grundstücksfläche angibt, liege mit 0,35 unter dem in der Baunutzungsverordnung für Allgemeine Wohngebiete liegenden Orientierungswert von 0,4. Wie berichtet, rücken die Grünen inzwischen von der Nachverdichtung ab.