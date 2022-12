Der Kälteeinbruch hat Auswirkungen auf die Straßenreinigung in Landau. „Wenn das Thermometer unter null Grad sinkt, bleiben die Kehrmaschinen in der Garage“, erklärt Heike Zeh vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Der Grund: Bei der Straßenreinigung wird mit Wasser gearbeitet, um Staub zu vermeiden. Würde es bei Minustemperaturen versprüht, gefriert dieses Wasser und das führt letztendlich zu Glatteis. Daher pausieren die Kehrmaschinen in dieser Zeit. Die Straßenreinigung wird aber nachgeholt. „Wir organisieren das so flexibel wie möglich. Dazu nutzen wir frostfreie Mittagsstunden, auch wenn dann die Zeitfenster der temporären Halteverbote verstrichen sind“, informiert Zeh. Gibt es keinen Frost, fährt die Straßenreinigung jede Woche rund 120 Kilometer ab und kehrt zusätzlich etwa 40.000 Quadratmeter Fläche auf Plätzen.