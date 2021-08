Die Stadt Landau plant keine Verhältnisse wie in Ludwigshafen. Wie die RHEINPFALZ berichtete, hat der Stadtrat Ludwigshafen beschlossen, dass auf allen von der Stadt bewirtschafteten Parkplätzen die Gebühren und die Parkhöchstdauern für E-Autos entfallen. Eine solche Regelung sei keine Option für Landau, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Denn die Zahl der neu zugelassenen E-Autos steige sprunghaft an. Auch die Regelung, dass E-Autos auf dem Alten Messplatz kostenlos parken können, entfällt ab 1. Oktober. Die Verwaltung hält es für sinnvoller, zur Unterstützung der E-Mobilität ein gutes Ladenetz vorzuhalten. Und da stehe man sehr gut da: Landau steht auf dem vierten Platz eines im Januar veröffentlichten Rankings des Verbands der Automobilindustrie, betont die Verwaltung. Die Südpfalzmetropole sei eine der Kommunen, in der der Umstieg auf ein E-Auto am attraktivsten ist. An Ladestationen darf weiterhin kostenlos geparkt werden.