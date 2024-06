Die Stadt Landau wird sich einen eigenen Blitzer zulegen. Der Stadtrat gab dafür rund 147.000 Euro frei. Nach der Übernahme der Geschwindigkeitsüberwachung von der Polizei hatte sich die Stadt Landau darauf verständigt, statt einer kostenintensiven Beschaffung eigener Messtechnik für die ersten beiden Jahre ein Gerät auszuleihen. Die Verwaltung wollte auch Vor- und Nachteile verschiedener Messtechniken im praktischen Betrieb kennenlernen. Die zweijährige Testphase ist im Dezember 2022 gestartet worden. Zusätzlich zum klassischen Blitzgerät wird die Verwaltung ein Fahrzeug dafür kaufen.

Wie hoch sind die Einnahmen, die die Verwaltung über Bußgeld mit dem Blitzer in diesen eineinhalb Jahren verbucht hat? Nach Auskunft der Stadtverwaltung waren es 270.000 Euro. Allerdings führt sie auch Ausgaben ins Feld. So haben die Geräteausleihe, Schulungen und Ausrüstungsgegenstände 43.000 Euro gekostet. Die Kosten für Personal im Innen- und Außendienst beziffert die Stadt auf jährlich 198.000 Euro. Bleiben unter dem Strich knapp 28.400 Euro an Gewinn.