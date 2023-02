In Landau gibt es keine Chance für die Stadt, ungenutzte Baugrundstücke zum damaligen Verkaufspreis zurückzukaufen. Eine Prüfung dieser Möglichkeit hatten die Grünen gefordert, nachdem der Bundesgerichtshof im Dezember entschieden hatte, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen auch nach Jahrzehnten noch möglich ist. Jenny Follmann (Grüne) sprach von fast 200 Baulücken, mit deren Nutzbarmachung man Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen könnte, ohne neues Bauland auszuweisen. Nach Darstellung der Stadtverwaltung ist die Anzahl der Baulücken auf inzwischen etwa 100 geschrumpft. Nur 20 davon lägen in Neubaugebieten, doch in keinem Fall sei die Stadt als Verkäuferin aufgetreten, könne also auch keinen Kauf rückabwickeln. Follmann sagte weiter, dass die Grundsteuer C für ungenutztes Bauland erst 2025 erhoben werden könne, dass man dieses Mittel aber weiterverfolgen sollte, um Bauland nutzbar zu machen. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) kündigte Informationen der Verwaltung dazu noch für dieses Jahr an.